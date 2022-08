China promove uso do carvão à medida que calor extremo provoca escassez de energia

A China vai oferecer assistência às fábricas de carvão para garantir o fornecimento de eletricidade, à medida que o consumo de energia aumenta devido a uma onda de calor extremo e seca severa.A onda de calor e a escassez de chuva estão a secar os reservatórios na província de Sichuan, província com 80 milhões de habitantes que depende sobretudo de energia hidroelétrica, forçando as autoridades locais a pedir às empresas que encerrem temporariamente as fábricas.Em simultâneo, o consumo de energia disparou, face ao maior uso do ar condicionado pela população local, numa altura em que as temperaturas sobem acima dos 40 graus.O vice-primeiro-ministro da China, Han Zheng, disse que Pequim vai apoiar a produção de carvão, após o nível de consumo diário da energia produzida pelas fábricas ter aumentado 15%, nas duas primeiras semanas de agosto, em comparação com o mesmo período de 2021."[Precisamos] de garantir o fornecimento seguro de eletricidade para a população (...) e setores-chave", disse Han, durante uma visita à State Grid Corporation of China. O governo vai "aumentar o apoio político [e] tomar várias medidas para ajudar as fábricas de carvão a aliviar as dificuldades reais", acrescentou, sem precisar detalhes.A decisão pode atrasar a ambição da China em melhorar a qualidade do ar. Também em 2021, aquele país asiático enfrentou cortes de energia que obrigaram ao racionamento em várias províncias importantes.Este país asiático é o maior emissor mundial de gases poluentes. Quase dois terços da energia consumida na China assentam na queima do carvão.A seca fez com que alguns governos locais ao longo do rio Yangtzé - a hidrovia mais importante da China cuja água caiu para o nível mais baixo de sempre na semana passada - tentem provocar chuvas artificiais, através do lançamento de foguetes que libertam substâncias de condensação, como iodeto de prata, nas nuvens, acelerando a precipitação.A fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla e a estatal chinesa do setor automóvel SAIC Motor disseram que a escassez de energia em Sichuan levou a problemas nas cadeias de fornecimento, levando as autoridades de Xangai a pedirem aos homólogos da província do sudoeste que os fabricantes de peças sejam poupados do racionamento de energia.Residências, estações do metro e centros comerciais também foram atingidos pela falta de energia.