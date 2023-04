Cinco países vão juntar-se a grupo que quer aumentar produção energética no Mar do Norte

Leia Também Mar do Norte quer ser central energética verde da Europa até 2050

Leia Também Noruega lança primeiros concursos eólicos offshore de olho nos leilões portugueses

Leia Também Noruega e Alemanha acordam aumento de cooperação energética

França, Luxemburgo, Irlanda, Noruega e Reino Unido vão juntar-se esta segunda-feira à coligação formada há um ano que pretende transformar o Mar do Norte na maior central de produção de energia eólica na Europa.Em 2022, na cidade dinamarquesa de Esbjerg e num cenário de crise de elevados preços da energia devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, quatro países comprometeram-se a instalar 65 gigawatts (GW) de energia eólica marinha até 2030.Os chefes de governo de Bélgica, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos concordaram, na ocasião, em aumentar esta potência até 150 GW até 2050, o que permitiria abastecer cerca de 150 milhões de lares, de acordo com a agência noticiosa Efe.Com a entrada destes cinco Estados na aliança, os objetivos deverão aumentar de forma significativa, sendo esperada também a exploração de projetos para a produção de hidrogénio verde e a discussão sobre a segurança e transmissão de eletricidade."Quando um muro te bloqueia, há duas opções: ou continuas a tentar ir contra ele, ou então constróis um caminho alternativo", afirmou o primeiro-ministro belga, Alexandre de Croo, que acrescentou que a guerra na Ucrânia "tem sido um despertar para a Europa" no campo da energia.A cimeira realizar-se-á na cidade belga de Ostende e terá início pelas 15:30 locais (14:30 em Lisboa), estando a assinatura e declarações dos ministros da Energia e da comissária europeia para a energia, Kadri Simson, para as 18:00 locais.A cimeira contará com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e dos chefes de Estado ou de Governo dos países participantes, incluindo o francês Emmanuel Macron e o norueguês Jonas Gahr Store.A chamada "central energética verde europeia" vai consistir em vários projetos eólicos marinhos e centros conectados entre si, produção em larga escala, bem como interconectores de eletricidade verde e hidrogénio.