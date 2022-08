Noruega e Alemanha acordam aumento de cooperação energética

Noruega e Alemanha acordaram esta segunda-feira, após uma reunião dos chefes de governo em Oslo, aumentar a cooperação energética entre os dois países em áreas como o hidrogénio, o carbono, a energia eólica e a produção de baterias elétricas."Tem havido uma extensa cooperação energética entre a Noruega e a Alemanha há muitos anos. Agora estamos a desenvolver essa cooperação. Aqui estão as soluções de longo prazo para os desafios energéticos e climáticos da Europa", disse o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, numa conferência de imprensa conjunta.Numa tentativa de reduzir a sua dependência do gás russo, a Alemanha aumentou as suas importações de gás da Noruega, apesar das limitações do país nórdico, que abasteceu aproximadamente entre 20% e 25% de toda a procura da União Europeia e do Reino Unido no ano passado.Gahr Støre recordou que há meses o seu Governo pediu às empresas extrativas que tentassem maximizar a produção e, que graças a este esforço e à reabertura de uma fábrica de gás liquefeito no norte do país, cujo destino quase exclusivo é a Alemanha, as exportações de gás aumentaram 10%."Estou feliz porque na Noruega temos um fornecedor de energia seguro, pode sempre confiar-se na Noruega", disse hoje o chanceler alemão, Olaf Scholz.