Colonial Pipeline pagou 5 milhões de dólares a hackers que atacaram oleoduto

A Colonial Pipeline pagou quase 5 milhões de dólares aos hackers que lançaram o ciberataque à maior rede de oleodutos nos Estados Unidos com mais de 8.800 quilómetros de instalação. A transação terá sido realizada no próprio dia do ataque, na passada sexta-feira, refere a Bloomberg, citando duas fontes próximas da transação que adiantaram que o pagamento terá sido feito em criptomoedas - um método de pagamento não rastreável.Apesar de ter pago aos piratas informáticos quase de imediato, o sistema demorou a restaurar e a empresa teve mesmo que recorrer aos seus próprios backups de sistema para retomar o funcionamento pleno.Contactada pela Reuters, a Colonial Pipeline recusou comentar.Embora o ataque tenha visado a parte da rede de oleodutos, a empresa norte-americana viu-se obrigada a interromper todas as operações por precaução, tendo bombeado os primeiros litros de combustível esta quinta-feira.Coincidentemente, na quinta-feira passada - um dia antes do ataque e respetivo pagamento - a porta-voz da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, tinha apelado às empresas para que, em caso de ciberataque, não pagassem os regates impostos pelos criminosos.