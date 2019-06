Combustíveis voltam a descer após baixa que não foi histórica em todas as redes

Os preços dos combustíveis devem voltar a descer a partir da próxima segunda-feira, embora as quedas estimadas sejam bem mais ténues do que as ocorridas esta semana.

Os cálculos do Negócios, tendo em conta as variações dos combustíveis cotados e o mercado cambial, apontam para uma descida em redor de 1 cêntimo por litro na gasolina simples. Já o gasóleo poderá ficar estável ou registar apenas uma queda ligeira.

Estas variações previstas para segunda-feira, 17 de junho, são bem inferiores às que aconteceram na última segunda-feira. De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, tendo em conta a média dos preços praticados em todo o país, a gasolina simples baixou 4,6 cêntimos por litro no dia 10 de junho.

A queda foi significativa e a mais elevada dos anos mais recentes, mas ficou abaixo do que se estimava na sexta-feira passada quando se comparam os preços médios de todos os postos de abastecimento em Potugal.



O Negócios noticiou a 7 de junho que o preço da gasolina simples poderia baixar 7 cêntimos por litro, o que representava uma baixa de preços histórica. Esta estimativa tinha por base a variação dos combustíveis cotados entre segunda-feira e quinta-feira dessa semana e acabou por confirmar-se em algumas marcas em Portugal. Por exemplo na Galp, que é a mais representativa do país, a descida foi de 7,5 cêntimos por litro. Na Cepsa a descida também foi de 7,5 cêntimos, enquanto na Repsol totalizou 7 cêntimos.