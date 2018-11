Reuters

O petróleo está a desvalorizar há sete semanas nos mercados internacionais e os preços dos combustíveis em Portugal seguem o mesmo caminho, embora com menor intensidade.

O Brent, que negoceia em Londres e que serve de referência para as importações portuguesas, está a negociar em mínimos deste ano.

Esta evolução voltará a ter reflexo nos preços dos combustíveis no mercado português na próxima segunda-feira. Tendo em consideração a evolução das matérias-primas e do euro, o preço da gasolina ficará cerca de 3 cêntimos mais barato, perspectivando-se uma descida de preços ainda mais intensa no caso do gasóleo. A descida pode chegar aos 3,5 cêntimos por litro no diesel, confirmou ao Negócios fonte do sector.



Nestas sete semanas de quedas, o Brent em Londres perdeu mais de 27%. A descida dos preços dos combustíveis em Portugal é bem mais diminuta, já que na componente do preço o peso da matéria-prima é inferior ao dos impostos e o que determina a fixação dos preços são os combustíveis cotados e não o petróleo. Na semana passada o gasóleo e a gasolina que são cotados nos mercados desceram cerca de 6% tendo em conta a conversão da cotação para euros.



Descida acima de 5% em sete semanas

Nos postos de abastecimento em Portugal o gasóleo simples deverá recuar 3,5 cêntimos para 1,356 euros, tendo em conta o preço médio praticado esta semana em Portugal que consta no site da Direcção Geral de Energia e Geologia. O preço a praticar na segunda-feira será o mais reduzido desde Maio deste ano e a queda será a mais forte desde 25 de Janeiro de 2016, quando o diesel ficou 3,6 cêntimos mais barato num só dia.





No que diz respeito à gasolina, a descida prevista de 3 cêntimos colocará o preço deste combustível simples em 1,481 euros, sendo a primeira vez desde Março que baixa da fasquia dos 1,50 euros, de acordo com os preços médios actualmente praticados. A confirmar-se esta queda de 3 cêntimos na gasolina simples, também será a descida mais forte desde Janeiro de 2016.





Contas feitas ao ciclo de sete semanas seguidas de descida dos preços dos combustíveis, o gasóleo acumulará uma descida de mais de 7 cêntimos desde o início de Outubro (descida de 5%). Na gasolina a queda será superior a 12 cêntimos (descida de 8%).

A evolução dos preços do gasóleo é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou a evolução deste combustível e revelou qual seria a oscilação do preço da gasolina. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

(notícia actualizada às 12:10)