Conoco compra rival Concho por 9,7 mil milhões e cria gigante do “shale oil”

A ConocoPhillips comprou a rival norte-americana Concho Resources por 9,7 mil milhões de dólares. Trata-se do maior negócio realizado na indústria do "shale oil" [petróleo extraído das rochas de xisto betuminoso] desde o colapso da procura de energia no início deste ano devido à pandemia que levou mesmo o petróleo a negociar em valores negativos em Nova Iorque.





O acordo consiste apenas na entrega de ações da produtora norte-americana Conoco aos acionistas da Concho, não prevendo uma contrapartida em dinheiro. Por cada título da Concho, a Conoco propõe-se a oferecer 1,46 das suas próprias ações, segundo a Bloomberg.





Após esta aquisição, a norte-americana ConocoPhillips irá integrar o grupo dos maiores produtores da Bacia de Permian, o principal campo petrolífero dos EUA que se estende do oeste do Texas ao sudeste do Novo México.





Este negócio vem dar um ‘abanão’ à industria do "shale oil" que devido à queda dos preços do crude num contexto de oferta excedentária agravada pela pandemia do novo coronavírus foi fortemente afetada, com centenas de empresas em risco de fechar portas.





Além disso, não irá só dar um novo fôlego à indústria de petróleo de xisto dos Estados Unidos. Segundo a Bloomberg, poderá também vir a ter impacto no preço do crude a longo prazo.