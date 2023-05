Consumo de gás na Europa caiu 18% em sete meses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre agosto de 2022 e março de 2023, as famílias e empresas europeias reduziram o seu consumo de gás em 18%, revelou esta segunda-feira a Comissão Europeia (CE) no documento de Previsões Económicas da primavera. Esta redução equivale a menos 53 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de gás consumidos na União Europeia no espaço de sete meses, face à média registada em igual período entre

...