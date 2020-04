Covid-19 e queda do petróleo impõem queda de 72% nos lucros da Galp

As restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus e a forte quebra dos preços do petróleo levaram a uma descida de 72% nos lucros da petrolífera portuguesa.

A Galp Energia fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 29 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 72% face ao resultado líquido registado no mesmo período do ano passado.





Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa justifica este resultado com a "adversidade das condições de mercado" que levaram ao registo de um prejuízo de 257 milhões de euros, segundo as normas contabilísticas internacionais (IFRS), em resultado do reconhecimento da desvalorização do inventário da Galp em 278 milhões devido à queda das cotações dos produtos.