Galp tinha anunciado que, tendo em conta o ritmo de crescimento que estava a registar, tinha planos de aumentar o dividendo em 10% ao ano até 2021.





s acionistas da Galp aprovaram a proposta de distribuição de dividendos de 318 milhões de euros.





Entre janeiro e março deste ano, as contas foram pressionadas pelo impacto do coronavírus e pela desvalorização do preço do petróleo fechou o primeiro trimestre deste ano com lucros de 29 milhões de euros, o que traduz uma quebra de 72% face ao resultado líquido registado no mesmo período do ano passado.Entre janeiro e março deste ano, as contas foram pressionadas pelo impacto do coronavírus e pela desvalorização do preço do petróleo

"O lucro caiu abaixo das nossas expectativas. (...) A tendência mais fraca no primeiro trimestre deve expandir-se para o segundo trimestre, uma vez que as empresas de 'oil & gas' estão a enfrentar um desafio sem precedentes", escrevem os analistas do CaixaBank/BPI, numa nota de análise dos resultados da Galp.Quanto ao pagamento de dividendos, os analistas alertam que "existem riscos no aumento estipulado para os dividendos de 10%" a pagar em 2021, algo que deverá ser revisto pela empresa. Em fevereiro, aRelativo ao ano de 2019 e a ser pago neste ano, oA cotada liderada por Carlos Gomes da Silva, como explicou a empresa em comunicado.Hoje, sete bancos de investimento atualizaram as suas análises feitas à empresa portuguesa, mas nenhuma delas alterou o preço-alvo e a recomendação. Assim, no total existem 14 casas de investimento que recomendam "Comprar" ações da Galp, dez que dizem que o melhor será "Manter", e uma que aponta para "Vender" ações, como o melhor cenário.O preço-alvo médio está fixado nos 13,25 euros por ação, o que confere à Galp um potencial retorno de 44,5%, face ao fecho da sessão da passada sexta-feira.A cotada assume uma tendência contrária ao do setor de "oil & gas" na Europa, que valoriza 0,30% como um todo, sendo que tem até ao momento o segundo pior desempenho do dia entre as petrolíferas do "velho continente", apenas superada pela Subsea que desvaloriza 4,17%.