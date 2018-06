Bruno Simão/Negócios

A China Three Gorges, o grupo chinês que lançou uma OPA sobre a EDP, quer incluir os activos de energia eólica e hidraúlica no pacote da oferta. Caso aceite a proposta dos chineses, a EDP poderá estender a sua capacidade de produção em 30% e adicionar mais mil milhões de euros ao ano ao EBITDA, avança a Bloomberg, citando fontes próximas das negociações.A EDP ficaria responsável pela gestão destes activos, o que daria a oportunidade à eléctrica liderada por António Mexia para se expandir pelos mercados europeus e pelas Américas, tal como a CTG detalha nos documentos enviados à CMVM. Os activos em causa são avaliados pela Bloomberg em 8,3 mil milhões de dólares, cerca de 7 milhões de euros.Este negócio vem complementar a oferta de 9,1 mil milhões de euros que foi apresentada pelos chineses para adquirir as acções da empresa que ainda não possuem - para já, a CTG detém 23% do capital da eléctrica.Até àpróxima segunda-feira, dia 11, os órgãos sociais da EDP e da Renováveis vão pronunciar-se sobre a oportunidade da OPA da China Three Gorges. Os administradores accionistas têm de dizer se vão ou não vender as suas acções.A proposta da China Three Gorges, de 3,26 cêntimos por acção, encontra-se cerca de 3,5% abaixo da cotação actual da eléctrica, de 3,377 euros.