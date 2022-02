Desenvolvimentos na Ucrânia ajudam a aliviar preços da energia na Europa

Leia Também Rússia estará a retirar alguns militares da fronteira com a Ucrânia

Os preços do gás natural e da eletricidade recuaram após a agência russa Interfax avançar que o ministro da Defesa russo deu conta de que alguns militares instalados na fronteira com a Ucrânia estão a abandonar a zona. Esta afirmação foi encarada como um novo desenvolvimento na tensão entre a Rússia e a Ucrânia.Assim, depois de a situação contribuir para um agravamento dos preços da energia na sessão passada, esta terça-feira dá-se um decréscimo nos preços.As perspetivas de um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia poderia pesar sobretudo no gás natural, uma vez que a Rússia é o maior fornecedor de gás ao resto da Europa e, além disso, uma boa parte é transportada através da Ucrânia. Assim, um conflito na região poderia acarretar alterações à quantidade de gás natural que abastece a Europa.Assim, com novos desenvolvimentos, os preços do gás natural chegaram a cair 6,5% esta manhã. O ‘benchmark’ em Amesterdão recuava 5,2% para 76,6 euros/megawatt-hora. Já no Reino Unido, nota a Bloomberg, verificava-se uma queda de 4,9%. Por sua vez, na Alemanha os preços da energia chegaram a baixar 4,7% para 160 euros por megawatt-hora.Os desenvolvimentos ligados à Ucrânia não foram, no entanto, o único fator a influenciar este recuo nos preços - as perspetivas de temperaturas mais amenas na Europa também contribuíram.Além das temperaturas acima do habitual para a época na Europa central e também no Reino Unido, existem perspetivas de ventos mais fortes, o que poderá ajudar na produção eólica nos próximos dias.