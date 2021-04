Diogo da Silveira nomeado chairman da Galp Gás Natural Distribuição

Leia Também Bruxelas aprova venda de 75,01% da Galp Gás Natural Distribuição à Allianz

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND) anunciou que Diogo da Silveira foi eleito para o cargo de presidente do seu Conselho de Administração ("Chairman"). A empresa explica que este anúncio chega na "sequência da aquisição pela Allianz Capital Partners à Galp da empresa que detém nove distribuidoras regionais de gás natural em Portugal".A decisão foi tomada pelos acionistas da GGND na passada sexta-feira, dia 16 de abril. As funções de presidente da Comissão Executiva continuará a estar a cargo de Gabriel Sousa, que lidera a empresa desde 2015.Diogo da Silveira completou a formação na École Centrale de Lille, em França, possuindo também um MBA pelo INSEAD. O executivo começou a carreira no grupo industrial japonês Shin Etsu Handotai. Foi ainda sócio da Mckinsey & Co, vice-presidente executivo da Sonaecom, membro do Conselho de Administração da Sonae Indústria e CEO da Oni Telecom em Portugal e Espanha.Ao longo dos últimos dez anos desempenhou funções como CEO da Açoreana Insurance Company e de Group CEO da The Navigator Company. Diogo da Silveira foi também membro de várias associações portuguesas e internacionais, nomeadamente, membro do Conselho de Administração do CIP e do WBCSD em Genebra.Com a entrada da Allianz Capital Partners como acionista maioritário e a cooptação de Diogo da Silveira, "a GGND inicia um novo ciclo, que dará continuidade às estratégias que tem vindo a implementar", indica o comunicado. "A companhia pretende fortalecer a sua autonomia, reforçar o seu posicionamento na promoção da descarbonização e de soluções para a transição energética, realçando o papel da infraestrutura de gás e a sustentabilidade deste ativo."A Allianz Capital Partners, em nome das companhias de seguro da Allianz e da Allianz European Infrastructure Fund, acordou em outubro do ano passado a compra de 75,01% do capital da GGND, à data detido pela Galp.A operação foi formalmente concluída a 24 de março deste ano. Os restantes acionistas são o consórcio MEET (constituído pelas empresas japonesas Marubeni e TohoGas), que detém 22,5% do capital, e a Galp, que mantém uma posição de 2,49%.