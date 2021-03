Karl Liebel substitui Costa Pina na presidência da Galp Distribuição

A Galp Gás Natural Distribuição (GGND) anunciou, em comunicado à CMVM, que "foi aprovada uma deliberação social unânime dos respetivos acionistas para eleição de dois novos membros do conselho de administração para o mandato 2019-2021 em curso", sendo que o presidente passa a ser Karl Klaus Liebel, em substituição de Carlos Manuel Costa Pina.

O outro novo membro é Jaroslava Korpancová, que integrará o "board" como vogal, a par com Gabriel Nuno Charrua de Sousa (CEO), José Manuel Rodrigues Vieira (COO), Maria Marta de Figueiredo Geraldes Bastos, Yoichi Onishi (CFO) e Yoichi Noborisaka.

A GGND refere também, num outro comunicado sobre a estrutura acionista, que a compra da posição de 75,01% pela Alliaz Capital Partners à Galp, anunciada em outubro passado, passou a ser imputável a partir desta quarta-feira, 24 de março, à Allianz Infrastructure Luxembourg II S.Á RL e à Allianz European Infrastructure Acquisition Holding S.Á RL (que ficam com uma participação qualificada de, respetivamente, 45,5089% e 29,5011% do capital social e dos direitos de voto da GGND).

"Esta participação resulta da execução do contrato de compra e venda de ações celebrado no passado dia 26 de outubro de 2020 entre a Galp Energia, através da sua subsidiária Galp New Energies, por um lado, e a Allianz Infrastructure Luxembourg II S. A R.L. e a Allianz European Infrastructure Acquisition Holding S. A R.L., por outro", refere o documento.

O remanescente do capital social da GGND é detido pela Meet Europe Natural Gas, Lda. e pela Petrogal, S.A., respetivamente, na proporção de 22,5% e 2,49%



(notícia atualizada às 00:10 de 25 de março)