Diretor dos serviços secretos russo acusa Ocidente de danos ao Nord Stream

Desde quinta-feira que a troca de acusações entre o Ocidente e a Rússia não pára de escalar, depois de terem sido descobertas quatro fugas nas tubagens do Nord Stream, infraestrutura que fornece gás proveniente da Rússia à Europa.O apontar de dedos ganhou nova força esta sexta-feira, com acusações de Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência russo (SVR), que afirma que o Ocidente está por trás de um "ataque terrorista" no Mar Negro."Temos materiais que apontam para um envolvimento do Ocidente na organização e implementação deste ataque terrorista", disse o responsável, em resposta às perguntas dos jornalistas em Moscovo.Poucas horas antes, o Ministro da Energia sueco, Khashayar Farmanbar, revelou que há uma grande probabilidade de as fugas de gás no Nord Stream 1 e 2 terem resultado de ação de um Estado."É muito provável que tenha sido feito deliberadamente e não por acidente e é muito pouco provável que não tenha sido feito por alguém que não um Estado sem ter sido detetado antes", disse o ministro, à margem do conselho de ministros da Energia em Bruxelas.Esta quinta-feira, a Alemanha considerou que as fugas detetadas vão levar a que os gasodutos sofram danos irreversíveis, ficando inutilizados para sempre.Alguns países desconfiam que as fugas façam parte das ações de sabotagem por parte da Rússia, acusação que o Kremlin já veio publicamente considerar de "absurda". A União Europeia advertiu que reagirá com uma "resposta forte e coesa" a qualquer "interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia".