Suécia diz que danos ao Nord Stream foram causados por "detonações"

Os danos ao Nord Stream foram causados por detonações, garantem os Serviços de Segurança da Suécia, referindo-se ao gasoduto que passa também junto às águas territoriais do país.Em comunicado, as autoridades suecas explicam que estão a analisar provas recolhidas no local, de modo a comprovar "se alguém pode ser considerado suspeito e depois acusado". A investigação levada a cabo "fortaleceu as suspeitas de grave sabotagem", dizem os Serviços de Segurança, citados pela Bloomberg.Duas fugas nos gasodutos Nord Stream 1 e 2, que atravessam o Mar Báltico e transportam gás da Rússia para a Alemanha foram reveladas na semana passada, junto à Suécia, e outras duas na zona económica exclusiva da Dinamarca. Os incidentes geraram investigações e aumento da segurança da estrutura na região.As fugas geraram receio de que a Rússia esteja a preparar ataques aos gasodutos de modo a fazer subir ainda mais os preços, às portas do inverno europeu.Vários governos, incluindo o alemão, disseram que se trataram de atos "deliberados" e de "sabotagem" - a Finlândia chegou mesmo a dizer que apenas um Estado teria capacidade para algo com tal dimensão.O Kremlin tem negado qualquer responsabilidade nos danos do Nord Stream.