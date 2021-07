Dono da Zara compra 12% da REN e passa a terceiro maior acionista

Em consequência, o seu administrador pedido a suspensão de funções. Ortega poderá assim ter acesso também a um lugar na administração da empresa liderada por Rodrigo Costa.

Comprou 27 milhões de ações, o que ao preço de quinta-feira avalia a participação na REE em 456 milhões de euros.







Amancio Ortega, dono da gigante Inditex e 13.º homem mais rico do mundo, comprou uma participação de 12% no capital da REN - Redes Energéticas Nacionais, informou esta sexta-feira a cotada portuguesa.A aquisição foi realizada pela Pontegadea Inversiones, veículo de investimento do dono da Zara, e abrange a totalidade da participação detida pela Mazoon, sociedade da Oman Oil, que corresponde a 12,006%.A Oman Oil tinha indicado em maio que pretendia sair do capital da cotada portuguesa Desta forma, Amancio Ortega torna-se o terceiro maior acionista da REN.Tendo em conta a cotação de fecho de quinta-feira (2,355 euros), a participação de Ortega tinha um valor de 188 milhões de euros.As ações da REN seguem atualmente a subir 0,21%, para os 2,360 euros.Ainda na quinta-feira, o dono da Zara tinha anunciado a entrada na rede elétrica espanhola, congénere da REN. Amancio Ortega comunicou ontem que adquiriu 5% da Red Elétrica Española (REE) através do mesmo véiculo Pontegadea, tendo-se tornado o segundo maior acionista da empresa de redes espanhola.