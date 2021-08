Oman Oil deixa vago lugar na administração da REN

Amancio Ortega , dono da gigante Inditex e 13.º homem mais rico do mundo.

Pontegadea Inversiones. Foi também através desta sociedade que Ortega entrou na congénere espanhola, a REE, onde tem, agora, 5%.



A posição de Ortega na REN, aos preços de hoje (a empresa fechou a sessão desta segunda-feira a cotar nos 2,3950 euros por ação, mais 0,21% que na sessão anterior), está avaliada em 191,8 milhões de euros, tendo valorizado já quase 4 milhões face ao dia em que anunciou a compra.

A Oman Oil, que era representada na administração da REN por Omar Al-Wahaibi, vai sair em definitivo do conselho a 31 de agosto, deixando em aberto o lugar que pode vir a ser ocupado pelo comprador da posição da empresa omanita.Essa posição, de 12%, foi comprada por uma empresa de esta segunda-feira Em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) , 9 de agosto, a REN informa que "Omar Al-Wahaibi apresentou ontem ao presidente do conselho de administração da REN a sua renúncia, com efeitos a 31 de agosto, ao cargo de vogal do conselho de administração da REN".Isto acontece depois da Oman Oil ter vendido os 12% que detinha na REN. Omar Al-Wahaibi já tinha, no início de julho, anunciado a suspensão temporária das suas funções , já que, então, a Oman Oil já tinha anunciado a intenção de sair da empresa portuguesa detentora das redes de energia.Com esta saída em definitivo fica assim em aberto o lugar na administração que poderá vir a ser ocupado por um representante de Amancio Ortega, dono da Zara que comprou no final de julho 12,006% da REN, através de um dos seus veículos de investimento, a