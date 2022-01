Dono da Zara fecha um dos maiores negócios imobiliários da era pandémica no Canadá

Amancio Ortega, o multimilionário dono da Zara, concordou em comprar o arranha-céus Royal Bank Plaza de Toronto a dois fundos de pensões canadianos por cerca de 1,2 mil milhões de dólares canadianos (cerca de 854 milhões de euros, à taxa de câmbio atual).

A transação da icónica torre dourada do centro financeiro do Canadá torna-se assim um dos maiores negócios do setor imobiliário da era pandémica.

O edifício foi comprado à Oxford Properties, o braço imobiliário do fundo de pensões de Ontário para trabalhadores municipais, e ao Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá.

O negócio imobiliário de Ortega está cada vez mais forte. Só até ao final de 2020- os dados mais recentes sobre esta matéria - o valor das propriedades imobiliárias do multimilionário espanhol disparou até aos 15,2 mil milhões de euros.



Atualmente, o dono da Inditex detém o maior portefólio imobiliário entre os super-ricos da Europa.

Por norma, Ortega opera no mercado dos imóveis através do seu "family office" - entidade de gestão e investimento do património de famílias com elevadas fortunas - Pontegadea.