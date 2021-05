Terceiro maior acionista da REN quer vender os 12% que detém na empresa

A Oman Oil pretende vender a participação de 12% que detém no capital da REN. O grupo com sede em Omã é o terceiro maior acionista da cotada do PSI-20.



Manuel de Almeida Negócios jng@negocios.pt 18 de Maio de 2021 às 20:25







O grupo sedidado em Omã, que é o terceiro maior acionista da REN através da subsidiária Mazoon, refere que contratou consultores financeiros e legais para apoio à preparação da venda através de uma colocação privada.



No entanto, ressalva, de momento "nenhum processo específico foi iniciado e a OQ ainda está a estudar o formato em que a alienação das ações poderá ser realizada".



