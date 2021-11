Economia da UE acelera no terceiro trimestre. Portugal em contraciclo

A economia do conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia cresceu 2,1% no terceiro trimestre em cadeia, acelerando ligeiramente o ritmo de crescimento face ao trimestre anterior. No entanto, Portugal está em contraciclo : entre julho e setembro, a economia portuguesa abrandou, embora tenha avançado mais do que a média.Segundo a estimativa rápida do PIB e do emprego divulgada nesta terça-feira, 16 de novembro, pelo Eurostat , tanto o crescimento da economia do conjunto da UE, como apenas dos 27 Estados-membros, aceleraram no terceiro trimestre do ano face aos três meses anteriores. Nos 27, o PIB cresceu 2,1% (no segundo trimestre tinha avançado 2,2%); se se considerar apenas os países da moeda única, a economia avançou 2,1% (acima dos 2% no segundo trimestre).Tal como o Instituto Nacional de Estatística (INE) já tinha concluído no final de outubro, o Eurostat confirma agora que Portugal cresceu 2,9% entre julho e setembro, depois de a economia ter avançado 4,4% no trimestre anterior.Este abrandamento é visível também em outros países da UE, como a Lituânia ou a Letónia, onde novas vagas da pandemia de covid-19 começaram a fazer-se sentir logo no início de agosto.Por outro lado, há também economias de peso da UE, como Espanha e França, que aceleraram fortemente face ao trimestre anterior: o PIB espanhol cresceu 2% em cadeia, depois de no trimestre anterior ter avançado 1,1%, enquanto a economia francesa avançou 3%, depois de ter crescido 1,3% no segundo trimestre.Já em termos homólogos há uma desaceleração: o PIB da Zona Euro cresceu 3,7% e o da UE avançou 3,9% no terceiro trimestre, depois de terem crescido 14,2% e 13,7% respetivamente no trimestre anterior.O mesmo acontece em Portugal: depois de no segundo trimestre o PIB português ter avançado 16,1% em termos homólogos, entre julho e setembro avançou 4,2%.De acordo com o Eurostat, o emprego também acelerou na União Europeia e na Zona Euro. Depois de o número de pessoas empregadas ter crescido 0,8% e 0,7% no segundo trimestre, respetivamente, avançou 0,9% nos dois grupos de países.Também houve uma aceleração do emprego em termos homólogos, já que o número de pessoas empregadas subiu 2% na Zona Euro e 2,1% na UE no terceiro trimestre deste ano, depois de ter avançado 1,9% nas duas áreas no segundo trimestre.(Notícia atualizada às 10:40)