A mesma fonte adiantou não ter conhecimento de qualquer pedido de resgate no valor de 10 milhões de euros, contrariando informações postas a circular.



De acordo com um comunicado a que a Lusa teve acesso, a EDP deu conta de que "foi alvo de um ataque informático à sua rede corporativa", que está a "condicionar o normal funcionamento de uma parte dos seus serviços e operações".



Contudo, a empresa garantiu que não há registos de "qualquer impacto na continuidade do fornecimento de energia" e que os "serviços críticos de supervisão e controlo da rede elétrica de distribuição" estão a funcionar normalmente, "embora com algumas adaptações decorrentes de algumas limitações".



A nota sublinha que foram "aplicadas medidas de prevenção e proteção dos sistemas que suportam as operações da empresa", com o objetivo de "conter os efeitos" deste ataque informático.



A origem e a "anatomia deste incidente" ainda estão a ser analisados, prosseguiu o EDP, realçando que a atuação do grupo "perante este ataque está a ser articulada com as entidades competentes".



* com Lusa

A EDP foi esta segunda-feira alvo de um ataque informático, confirmou fonte da empresa ao Correio da Manhã. O ataque afetou metade dos servidores e apenas os da Microsof.Fonte da empresa disse ao CM que outras elétricas europeias também foram atacadas por hackers e que não se sabe se foram roubados dados de clientes.