Mexia: “Dados de clientes não foram alvo do ataque informático”

O presidente executivo da EDP, António Mexia, garante que a base de clientes da elétrica funciona numa plataforma que não foi afetada pelo ataque informático do qual foi alvo na madrugada de segunda-feira.





"A base de clientes funciona numa plataforma que não foi atacada", assegurou o gestor durante uma teleconferência com jornalistas após a assembleia geral de acionistas virtual que decorreu esta quinta-feira.





O líder da EDP revelou que os " sistemas estão a ser repostos gradualmente" e que a elétrica está a " trabalhar com todas as autoridades e reguladores" para resolver a questão.





António Mexia destacou que a prioridade da elétrica foi salvaguardar o fornecimento de energia. E "em pouco tempo protegemos o essencial", apontou, referindo-se ao abastecimento de eletricidade. E revelou que a elétrica investiu nos últimos tempos mais de 50 milhões de euros na área de segurança no âmbito do plano de digitalização no valor total de 200 milhões de euros.





O gestor referiu ainda que a EDP "desconhece qualquer pedido formal efetivo de resgate".