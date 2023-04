EDP aumentou produção elétrica em 4% no trimestre

A EDP terminou o primeiro trimestre do ano com uma subida homóloga de 4% na energia produzida, para 17.479 GWh, indicou esta terça-feira a elétrica em comunicado à CMVM. A empresa liderada por Miguel Stilwell destaca que a produção de eletricidade renovável do grupo aumentou 19% e representa já 88% do total.A EDP sublinha que a produção hídrica na Península Ibérica mais do que duplicou e superou em 0,4 TWh o esperado para este ano. "O ano de 2023 começou com os reservatórios hídricos em máximos históricos dos últimos 10 anos o que, juntamente com volumes de afluência muito acima da média histórica em janeiro (IPH em Portugal de 1,53 em jan-23) contribuiu para esta forte recuperação na produção hídrica. Apesar de fevereiro e março terem sido meses secos, a final de março de 2023 os níveis de reservatórios mantinham-se acima da média histórica, próximo dos 80%", detalha a empresa.Já a geração eólica e solar beneficiou do aumento da capacidade instalada para crescer 11% face ao primeiro trimestre do ano passado.Em sentido contrário, a produção térmica reduziu-se substancialmente: 50% no carvão, para 5% da produção total, e 40% no gás, para 7% do total.Na Península Ibérica, "o volume de eletricidade comercializado baixou 3% em termos homólogos, refletindo a diminuição de volumes vendidos a clientes empresariais em Espanha. No gás, os volumes vendidos diminuíram 28% em relação ao período homólogo".Já a eletricidade distribuída aumentou 1% na Península Ibérica face aos primeiros três meses de 2022, enquanto no Brasil a subida cifrou-se em 2%.