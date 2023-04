EDP promete baixar preços na segunda metade do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O CEO da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, afirmou, em entrevista ao Expresso (acesso pago), publicada esta sexta-feira, que a elétrica "vai seguramente baixar os preços no segundo semestre".O valor da descida "vai depender das tarifas de acesso, de eventuais alterações que haja, mas na componente de energia ainda vai ser uma redução relevante", garantiu Miguel Stilwell de Andrade, adiantando que "pode chegar aos dois dígitos".Em concreto, especificou ao semanário, a EDP está "à espera de correções que possa haver trimestralmente na tarifa regulada". "Nós passamos a ter flexibilidade para fazer alterações numa base trimestral ou semestral. É isso que vamos fazer no segundo semestre para ter uma redução do preço da energia", explicou.