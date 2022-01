EDP avança com proposta para reconversão da central do Pego

atribuição do ponto de ligação à rede elétrica da central do Pego. A poucas horas do fecho do concurso público, que encerra esta segunda-feira às 23h59, e questionada pelo Negócios, a elétrica confirma que avançou com uma proposta, não adiantando, porém, mais detalhes sobre o conteúdo da mesma. hipótese já tinha sido colocada por Miguel Stilwell, CEO da EDP e EDP Renováveis, em novembro do ano passado. "Estamos a olhar para a oportunidade do Pego. Mas ainda não decidimos", afirmou então o responsável.

"Se acharmos que somos capazes de ter uma proposta competitiva em cima da mesa, obviamente avançaremos", acrescentou.A central do Pego deixou de produzir a carvão no final de novembro do ano passado. O concurso público para a atribuição do ponto de ligação à rede elétrica arrancou em setembro e terá atraído cerca de duas dezenas de candidatos. Em causa está um ponto de injeção na rede de 630 MWh, considerado "valioso".O relatório preliminar com o resultado do concurso será publicado em 15 dias úteis pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O veredicto final, após audiência das partes interessadas, deverá chegar dentro de um mês.