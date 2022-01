Corrida ao Pego deve deixar biomassa de fora

Concurso público para a reconversão da central a carvão do Pego termina hoje com cerca de duas dezenas de candidaturas apresentadas. Projetos que incluam queima de biomassa têm poucas hipóteses de vencer, considera associação do setor.

Corrida ao Pego deve deixar biomassa de fora









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Corrida ao Pego deve deixar biomassa de fora O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar