EDP celebra contrato de fornecimento de energia mais longo de sempre em Portugal

A Sakthi Portugal, uma empresa de produção de componentes automóveis com actividade em Portugal, vai contar com a energia da EDP para desenvolver a sua actividade nos próximos 18 anos, a partir de fontes renováveis.

A EDP vai fornecer energia à Sakthi Portugal nos próximos 18 anos. Este é o contrato mais longo de fornecimento de energia eléctrica assinado em Portugal pelo grupo, anunciou a eléctrica em comunicado.





O benefício da longa duração do acordo, segundo a EDP, é que "assegura uma maior estabilidade e também uma significativa redução de preço", permitindo poupanças de cerca de 20% nos custos com electricidade face aos contratos de curto prazo.

O contrato vai cobrir uma parte "muito significativa" do consumo da empresa de componentes automóveis, que ascende aos 150.000 megawatts hora por ano. A energia a fornecer será garantida por fontes renováveis, sendo a energia produzida na Península Ibérica.





"Este contrato representa uma mudança de paradigma para a EDP, enquadrando-se na estratégia de construção de parcerias sólidas e duradouras, com uma clara aposta na eficiência energética – área em que o grupo tem feito significativos investimentos em articulação com os seus clientes. Por outro lado, este novo paradigma permitirá impulsionar a produção renovável, estando, por isso, totalmente alinhado com os compromissos de sustentabilidade assumidos pelo grupo", afirma Vera Pinto Pereira, administradora da EDP.





A Sakthi, empresa detida por capitais indianos, tem três unidades em Portugal – na Maia, Águeda e Trofa – nas quais emprega 700 pessoas. Dedica-se ao fabrico de componentes automóveis e tem como principais clientes a BMW e a Volkswagen, exportando a totalidade da produção.