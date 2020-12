EDP conclui venda à Total de carteira de ativos em Espanha por 515 milhões

A EDP – Energias de Portugal concluiu, no seguimento da informação comunicada ao mercado a 18 de maio, a venda à petrolífera francesa Total de um portfólio de activos térmicos e clientes de comercialização de energia em Espanha, por um enterprise value de 480 milhões de euros, informou a elétrica portuguesa em comunicado divulgado na CMVM.

O portfólio alienado inclui duas centrais a gás (Castejón I & III), com capacidade instalada de 843 MW, e a actividade de comercialização B2C em Espanha, que inclui 1,2 milhões de clientes em mercado liberalizado.

A transação vai permitir à Total tornar-se na quarta maior empresa do mercado espanhol no subsetor do gás, com uma quota de 12%.



A empresa portuguesa também vai transferir os 280 trabalhadores que fazem a gestão das atividades adquiridas pela companhia petrolífera francesa, segundo a informação divulgada pela empresa francesa em maio e citada pela Lusa.





A operação é complementar à entrada da Total no mercado espanhol de energia solar em fevereiro último com uma carteira de projetos fotovoltaicos, na fase de desenvolvimento, de quase dois gigawatts e significa "continuar o crescimento na cadeia de valor integrado do gás e da eletricidade em Espanha", referia a mesma nota.Também em maio, a EDP disse que continuaria a investir em Espanha em novas centrais de energia renovável e na transformação de centros de produção já existentes, como a Central de Aboño (Astúrias), assim como a melhorar as redes elétricas e a oferecer uma ampla gama de serviços às empresas. No país vizinho, a elétrica portuguesa vai continuar a empregar mais de 1.550 pessoas.



No comunicado de hoje é também referido que, no seguimento do exercício pela distribuidora de eletricidade CIDE do seu direito de preferência para a aquisição da participação de 50% da EDP na sua joint-venture para a comercialização de energia no segmento B2C em Espanha (CHC Energia), a EDP e a CIDE chegaram a um acordo para a aquisição por parte da CIDE da participação de 50% da EDP na CHC Energia, que deverá ser concluída em fevereiro de 2021 por um equity value de 35 milhões de euros, acrescenta o comunicado.

"A transacção hoje concluída enquadra-se no reposicionamento do portfólio da EDP no mercado ibérico, com uma redução da exposição a produção térmica e atividades liberalizadas", remata o documento.



Assim, com a venda à Total das duas centrais a gás e de parte da carteira comercial em Espanha, a EDP vai encaixar 515 milhões de euros.