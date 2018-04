Bruno Colaço/Jornal de Negócios

EDP Renováveis, que chegou a tocar num novo máximo histórico de 8,20 euros, está a descer 0,06% para 7,995 euros.



A estação de televisão francesa BFM noticiou que a Engie desenvolveu nas últimas duas semanas contactos com a EDP com o objectivo de comprar a empresa.A eléctrica já reagiu. "A EDP vem esclarecer o mercado de que não foram estabelecidos quaisquer contactos, nem mantidas quaisquer negociações com vista a operações de consolidação", revela o comunicado emitido para a CMVM A estação de televisão francesa BFM noticiou que a utilitie francesa Engie estará, há semanas, a analisar uma potencial oferta de compra da portuguesa EDP. A publicação francesa diz que têm sido desenvolvidos contactos entre as duas empresas. Contudo, não será tomada qualquer decisão até que o novo "chairman" da empresa, Jean-Pierre Clamadieu, entre em funções. E isso, diz a BFM, só acontecerá a 18 de Maio.A estação de televisão realça que nos últimos dois anos a utilitie francesa esteve em reestruturação, mas este ano deverá ser de reforço da empresa, através de aquisições. E isto numa altura em que o mercado de energia europeu está em transformação.A BFM adianta que a francesa desenvolveu contactos com a EDP nas últimas duas semanas, tratando-se de contactos preliminares. A estação de televisão diz mesmo que já houve encontros entre António Mexia, presidente executivo da eléctrica nacional, e Isabelle Kocher, administradora da francesa. "Já houve contactos de alto nível", revelou uma fonte.A EDP negou assim estes contactos.As acções da EDP, que chegaram a subir mais de 8% para máximos de Setembro de 2017 (3,349 euros), estão a avançar 3,85% para 3,206 euros. A liquidez é elevada, tendo já trocado de mãos mais de 9,5 milhões detítulos da eléctrica, o que compara com os 7,1 milhões negociados em média por dia. Já a(Notícia actualizada às 10:25 com mais informação)