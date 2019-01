EDP fecha 2018 com 81% do mercado, mas perdeu clientes todos os meses

Em dezembro de 2018 a EDP Comercial manteve a liderança no mercado livre de eletricidade e gás em termos de clientes. Mas desde janeiro do ano passado que tem vindo a perder quota todos os meses, nos dois segmentos.





Na eletricidade, a empresa liderada por António Mexia fechou o ano com uma quota de 81%, uma queda de 0,3 pontos percentuais em número de clientes e de 0,1 pontos percentuais, em termos de consumo, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 29 de Janeiro, pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).





Já a Endesa e a Iberdrola, pelo contrário, viram as suas quotas aumentar para 5,7% e 4,9%, respetivamente, o que traduz um aumento de 0,1 pontos percentuais e 0,2 pontos percentuais.





"Todas as demais comercializadoras mantiveram sensivelmente as suas quotas: a Galp (5,1%), a Goldenergy (1,7%), a GN Fenosa (0,6%) e a PH (0,2%)", detalha o regulador.





A EDP também é o comercializador que regista a maior quota de clientes no segmento de gás natural, enquanto em consumo, a Galp continua a liderar com 61%.





No final de dezembro, a empresa liderada por António Mexia tinha 55% do total da base de clientes, um valor que representa uma queda de 2,3 pontos percentuais face ao ano anterior. Seguem-se a Galp com 24%, a Goldenergy (12%), Endesa (6%) e a Iberdrola (3%).





No geral, o mercado livre de eletricidade alcançou em dezembro de 2018 um número acumulado superior a 5,1 milhões de clientes, a que corresponde um crescimento líquido de cerca de 11,5 mil clientes face a novembro (0,2%).





No gás natural, o número de clientes também aumentou em cerca de 5% face a dezembro de 2017, e 0,4% face a novembro de 2018, para 1,19 milhões.