EDP investe 2,5 mil milhões em energia solar até 2026

"Este segmento de negócio pode proporcionar, de forma eficiente, poupanças significativas nos custos de energia para os nossos clientes, uma vez que envolve tempos de licenciamento e desenvolvimento mais curtos e um retorno do investimento mais rápido, quando comparado com projetos de energias renováveis de maior escala", destaca o presidente executivo da empresa.

A EDP anunciou esta quinta-feira que pretende investir 2,5 mil milhões de euros em três anos para instalar mais de 4 GWp em geração solar distribuída, que se tornou, como explica a empresa em comunicado divulgado esta quinta-feira, um dos segmentos de negócio de mais rápido crescimento, devendo representar "cerca de 50% de todas as novas adições de energia solar a nível global nos próximos anos", pode ler-se.Até à data, detalha a elétrica, o grupo instalou cerca de 1,6 GWp de capacidade solar distribuída em clientes empresariais e residenciais em 17 mercados, "dos quais 0,9 GWp através do modelo 'as-a-service' (em que a EDP assegura 100% do investimento inicial e estabelece um contrato de longo prazo com o cliente)".Numa divisão por regiões, a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade, detalha que na Europa e nos Estados Unidos é esperado que a capacidade instalada de energia solar distribuída da EDP cresça cinco vezes no período de 2023-26. Particularmente nos EUA, a elétrica destaca as parcerias corporativas.No Brasil, a estimativa é que haja um crescimento de seis vezes até 2026, face a valores de 2022. Já na região da Ásia-Pacifico, "