EDP mantém dividendo em 19 cêntimos e paga aos acionistas mais do que os lucros obtidos

O conselho de administração da EDP decidiu manter o dividendo em 19 cêntimos por ação, em linha com a política de distribuição de dividendos que tem sido seguida.

Este valor vai ser votado na próxima assembleia geral prevista para 24 de abril.

Os 19 cêntimos propostos representam uma rendibilidade (dividend yield) de 5,8% face à cotação de fecho das ações da elétrica nesta segunda-feira, nos 3,269 euros.





Atendendo a que existem 3,7 mil milhões de ações em circulação, o dividendo a pagar ascende a 694,74 milhões de euros, o que dá um payout de 133,9%.

A EDP fechou 2018 com um resultado líquido de 519 milhões, uma queda de 53% face ao ano anterior. A empresa liderada por António Mexia justificou o resultado com o impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal, nomeadamente relacionadas com a provisão de 285 milhões de euros pelas alegadas sobrecompensações dos CMEC.