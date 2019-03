Mexia garante que “estão a ser dados” passos para avanço da OPA

O presidente executivo da EDP garante que a oferta publica de aquisição (OPA) lançada em maio pela CTG está a avançar. "Os passos estão a ser dados. Agora, este trabalho administrativo é talvez mais complexo e mais longo do que as partes pensavam. Mas temos prova que está a ser feito", sublinhou o gestor na conferência de imprensa que está a decorrer em Londres.

António Mexia rejeitou ainda que a OPA esteja a condicionar a atividade da empresa e a elaboração do plano estratégico. "Não temos passividade mas temos dever de lealdade. Obviamente há operações que não podem ser feitas quando se está debaixo de uma OPA. Mas não é isso que está a acontecer", assegurou.

O plano estratégico apresentado esta terça-feira prevê o reforço do investimento nas renováveis nos EUA, mercado onde dificilmente a OPA passará no crivo dos reguladores. No entanto, António Mexia garante que os planos têm em conta a oferta e não são condicionados pela mesma.

"Faz sentido este investimento estar a ser apresentado porque em qualquer cenário valoriza a empresa", afirmou António Mexia.