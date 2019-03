Lucro da EDP caiu para menos de metade em 2018. Em Portugal houve prejuízos

Pela primeira vez, desde a privatização, a elétrica teve prejuízo em Portugal. A EDP justifica os resultados com as medidas regulatórias.

Miguel Baltazar

A EDP fechou 2018 com um resultado líquido de 519 milhões, uma queda de 53% face ao ano anterior. A empresa liderada por António Mexia justifica o resultado com o impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal, nomeadamente relacionadas com a provisão de 285 milhões de euros pelas alegadas sobrecompensações dos CMEC (Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual).

Aliás, segundo a empresa, estas medidas regulatórias levaram a EDP a registar prejuízo em Portugal pela primeira vez desde o início da privatização em 1997. Em 2018 a atividade em território nacional registou um prejuízo de 18 milhões de euros, excluindo o contributo da EDP Renováveis. Este resultado compara com os lucros de 169 milhões de euros alcançados em 2017. Tendo em conta as renováveis, o peso de Portugal para o resultado líquido baixou 20%.

A EDP destaca que, no total, em 2018 os custos com as medidas regulatórias em Portugal ascenderam a 672 milhões de euros, o que representa um acréscimo em termos homólogos superior a 400 milhões de euros. O que penalizou "fortemente" o lucro.

Em comunicado emitido esta segunda-feira junto da CMVM, a elétrica sublinha ainda que o investimento aumentou 18%, tendo ultrapassado os dois mil milhões e tendo sido "essencialmente focado em renováveis".

Por sua vez, a dívida líquida da empresa diminuiu 3% para 13,5 mil milhões de euros.

Na véspera de apresentação da atualização do plano estratégico, a EDP relembra que realizou alguns desinvestimentos em 2017, nomeadamente em Portugal com a venda de centrais de biomassa e mini-hídricas.

Como foi noticiado, é esperado que amanhã a EDP anuncie a venda de ativos de geração elétrica convencionais e um reforço na aposta em energias verdes.