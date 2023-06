EDP reforça posição na EDP Renováveis com dividendo "scrip"

Leia Também Dividendo flexível da EDPR dá uma nova ação por cada 75 detidas ou 0,265 euros

A EDP reforçou a sua participação no capital da EDP Renováveis fruto do dividendo "scrip" que o "braço verde" da elétrica distribuiu este ano. A EDP detém agora 71,27% do capital social da EDPR, quando antes desta operação controlava 71,20%, informou a empresa esta segunda-feira, em comunicado à CMVM.A EDP Renováveis decidiu este ano por uma forma de remuneração flexível, que permitia aos investidores escolherem entre receber um bónus em novas ações - uma por cada 75 títulos detidos -, 0,265 euros por ação ou uma mistura das duas opções.As novas ações implicaram um aumento de capital por incorporação de reservas."Antes da participação no programa de Scrip Dividend e após o aumento de capital da EDPR, em março de 2023, a EDP detinha 71,20% do capital social da EDPR", refere o documento.