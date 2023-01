Lisboa começa o dia com o pé direito. Sonae e EDPR no verde

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão no verde, com os investidores de olhos postos nas ações da Sonae e da EDP Renováveis, depois de ambas as cotadas terem apresentado resultados operacionais esta quarta-feira, já depois do fecho em Lisboa.



O PSI arrancou as negociações a subir 0,47% para 5.926,50 pontos. Entre as 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, a esmagadora maioria (11) está em terreno positivo, três negoceiam no vermelho e uma permanece inalterada.



A comandar os ganhos está a Navigator, que valoriza 2,45% para 3,18 euros. O BCP ocupa a segunda posição do lado dos ganhos, a crescer 1,54% para 0,1908 euros.



Já as ações da Sonae, liderada por Cláudia Azevedo, seguem a somar 0,59% para 0,936 euros. O braço do retalho do grupo, a SonaeMC fechou o ano passado com vendas no valor de 5.978 milhões de euros, mais 11,5% do que em 2021. Em termos comparáveis ("like-for-like"), a faturação cresceu 9,6%.





Por sua vez, os títulos da EDP Renováveis crescem 0,69% para 20,53 euros, após a empresa ter indicado que aumentou em 2,1 gigawatts (GW) a capacidade renovável, totalizando 14,7 GW.





Leia Também EDP Renováveis adicionou 2,1 GW de capacidade no ano passado

Leia Também Lisboa fecha em queda. Mota dispara para máximo de dois anos

Ainda no setor energético o sentimento é misto. A EDP segue em contramão com o braço das renováveis, a perder 0,29% para 4,77 euros e Greenvolt cai 1,13% para 7,87 euros.A REN valoriza 0,19% para 2,57 euros enquanto a Galp ganha 0,44% para 12,68 euros, numa altura em que o petróleo avança ligeiramente no mercado londrino e em Nova Iorque.Entre as papeleiras, além da subida da Navigator, a Semapa cresce 1,32% para 12,30 euros, enquanto a Altri permanece inalterada em 4,64 euros.Por fim, no retalho, em contraciclo com a Sonae, a Jerónimo Martins regista uma queda de 0,20% para 20,02 euros.(Notícia atualizada às 8:40).