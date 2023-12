EDP Renováveis anuncia compra de novo projeto de baterias de 50 MW na Escócia

Leia Também EDP Renováveis avança com primeiro projeto autónomo de baterias no Reino Unido

A EDP Renováveis anunciou esta quinta-feira a aquisição do projeto de armazenamento de baterias Balnacraig, com 50 MW de capacidade de armazenamento de energia elétrica, ao promotor escocês de energia limpa Intelligent Land Investments Group (ILI).A construção terá início nos próximos meses, com o objetivo de estar operacional no início de 2025. No início deste ano, a energética portuguesa - que tem mais de 15 GW de ativos de energia eólica e solar instalados em todo o mundo - adquiriu o seu primeiro sistema autónomo de armazenamento de energia em baterias em Kent, Inglaterra.De acordo com a EDP renováveis, esta transação eleva para 900 MW a capacidade total de projetos de baterias que o grupo ILI colocou já em fase de desenvolvimento. Esta empresa escocesa tem uma carteira global de 4,7 GW de armazenamento de energia, incluindo 2,5 GW de armazenamento hidroelétrico por bombagem e 2,5 GW de armazenamento em baterias.Em termos da sua própria capacidade de armazenamento, e de acordo com as metas do novo plano de negócios atualizado para 2023-2026, a EDP pretende atingir mais de 500 MW, com sistemas de baterias instalados em projetos renováveis em operação e e em sistemas autónomos, como projeto é o caso de Balnacraig. Além do Reino Unido, que totaliza 100 MW, a elétrica tem mais quase 200 MW de capacidade de armazenamento em desenvolvimento na América do Norte e mais de 4 MW em construção na região Ásia-Pacífico.Neste contexto, o ativo de Balnacraig "desempenhará um papel importante na gestão da rede elétrica da Escócia, proporcionando flexibilidade à mesma e apoiando a estratégia de aceleração de energias renováveis do país", refere a EDP em comunicado. "Ao adicionar este novo ativo ao nosso portfólio no Reino Unido, um mercado líder em sistemas de armazenamento, estamos a abrir caminho para mais investimentos nesta tecnologia que será crucial para uma transição energética sustentável", declarou Carmen Caminero, Diretora Geral da EDP Renováveis no Reino Unido, citada no mesmo comunicado."O armazenamento de energia é absolutamente vital para apoiar o crescimento contínuo das energias renováveis e garantir a estabilidade da rede. A nossa carteira de centrais hidroelétricas com bombagem e de baterias representa uma infraestrutura crucial para equilibrar a oferta e a procura. Estamos muito satisfeitos por confiar este projeto à EDP", declarou por sua vez Mark Wilson, CEO do Grupo ILI.O Intelligent Land Investments Group dedica-se ao desenvolvimento de energia limpa centrada no armazenamento de energia no Reino Unido, particularmente na Escócia, com mais de 1 GW de projetos de armazenamento de energia licenciados e 400 MW de projetos de armazenamento de baterias desenvolvidos e vendidos nos últimos dois anos.