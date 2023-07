EDP fecha venda de ativos renováveis na Polónia por quase 500 milhões

Leia Também EDP Renováveis vende nove parques eólicos à austríaca Verbund por 460 milhões

Um dia depois do CEO Miguel Stilwell d'Andrade ter avançado que a EDP Renováveis prevê para 2023 ganhos superiores a 300 milhões de euros e receitas de 1,5 mil milhões de euros por causa da forte estratégia de rotação de ativos, esta quinta-feira a empresa anunciou em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a assinatura de um acordo de venda de 300 MW que fazem parte do portefólio renovável na Polónia por 490 milhões de euros.A EDP Renováveis acordou assim vender estes ativos à Orlen Wind 3, uma companhia detida pela petrolífera polaca Orlen, para a venda da participação acionista de 100% num portefólio de 142 MW composto por três projetos eólicos já em operação, comissionados em 2021/2022. O mesmo acordo inclui ainda 159 MW de projetos solares híbridos em desenvolvimento.De acordo com a EDP, a transação está ainda sujeita a condições precedentes, regulatórias e outras, habituais parauma transação desta natureza."A operação está inserida no contexto do programa de rotação de ativos de sete mil milhões para 2023-2026 anunciado no Capital Markets Day da EDP Renováveis em março de 2023, permitindo à EDPR acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável", disse a empresa em comunicado.Na conference call com analistas, depois da apresentação de resultados do primeiro semestre de 2023 da EDP Renováveis, Stilwell revelou ainda que a EDP tem na calha mais operações deste género "prontas a avançar já nas próximas duas semanas", na Europa, América Latina e América do Norte.Também esta semana, a EDP anunciou a venda de um portefólio eólico de 257 MW à empresa estatal austríaca Verbund, a maior produtora e fornecedora de eletricidade naquele país europeu. A venda destes ativos, localizados em Espanha, foi concluída por um valor ("enterprise value") de 460 milhões de euros, relativo a 31 de dezembro de 2022.De acordo com a elétrica, esta transação engloba nove projetos eólicos operacionais com uma idade média de 14 anos, que incluem a "possibilidade de repotenciação e capacidade solar híbrida adicional". No mesmo comunicado a EDP Renováveis informa que os ativos agora vendidos faziam parte da aquisição do negócio de energias renováveis da Viesgo, concluída em dezembro de 2020.