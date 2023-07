EDP Renováveis avança com primeiro projeto autónomo de baterias no Reino Unido

A EDP Renováveis anunciou esta quarta-feira, dia em que apresentou lucros de 80 milhões de euros no primeiro semestre de 2023 (-70% face ao período homólogo), que vai instalar no Reino Unido o seu primeiro projeto autónomo de sistemas de armazenamento de energia em baterias elétricas.O projeto contribuirá com aproximadamente 50 MW de capacidade para a rede elétrica do país e garantirá duas horas de capacidade de armazenamento. Além disso, desempenhará um papel crucial na gestão da rede elétrica britânica, ao "oferecer flexibilidade e apoiar a estratégia do governo do Reino Unido para as energias renováveis".Este primeiro sistema autónomo de armazenamento desenvolvido pela EDP Renováveis ficará localizado em Kent (Inglaterra), e foi adquirido à Tupa Energy, uma empresa britânica especializada em armazenamento de baterias à escala de serviços públicos, bem como noutras tecnologias (como a solar). A EDP aponta como previsão que o projeto possa estar operacional até ao final de 2024."A integração de sistemas de armazenamento desempenhará um papel crucial no cabaz de energias renováveis do futuro, uma vez que contribuirá para enfrentar o desafio da intermitência. Ao mitigar o impacto de fatores externos que podem afetar a disponibilidade, estes sistemas são fundamentais para ultrapassar uma das principais limitações das energias renováveis em toda a Europa, sem produzir emissões", afirmou Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP e da EDPR.Em relação ao armazenamento de energia, a EDP diz que prevê "um crescimento significativo desta tecnologia, nomeadamente no Reino Unido – "um mercado que se destaca por ser o mais avançado da Europa no desenvolvimento de ativos de armazenamento de baterias, fruto de um quadro regulamentar favorável". Atualmente, diz a elétrica, o país já conta com 2,2 GW de projetos de baterias ligados à rede e com mais 2 GW em construção.No seu Plano de Negócios para 2023-2026, a empresa pretende atingir uma capacidade de armazenamento de mais de 500 MW, principalmente através de ativos localizados conjuntamente, sendo uma parte menor constituída por ativos autónomos, como o projeto recentemente adquirido.A EDP Renováveis tem também cerca de 200 MW de capacidade de armazenamento contratada na América do Norte e mais de 4 MW em construção na região Ásia-Pacífico.