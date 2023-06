Portugal instalou 2,5 GW de capacidade solar em 2022, um aumento de 250%

REN21, divulgado esta semana. Nos 27 países da União Europeia as novas instalações solares atingiram

em 2022

refere que a eletricidade com base em fontes renováveis atingiu em 2022 um valor recorde de 30% do mix, o que contribui para "impulsionar

A Europa aumentou a sua capacidade instalada de energia solar fotovoltaica em 40,5 GW no ano passado, chegando assim a um total de 206 GW, o que fez de 2022 mais um ano de "crescimento notável", assinala o estudo "Renováveis na Oferta de Energia", que integra o Relatório Global sobre Energia Renovável do "think thank"38,9 GW, ou seja, mais 63% do que os 25,9 GW adicionados em 2021.No ano passado, e no contexto do plano de Bruxelas para reduzir a sua dependência do gás natural russo e promover a construção de nova capacidade renovável, a UE anunciou também a aceleração em mais de 20% da meta de 420 GW de energia solar fotovoltaica até 2030. Espanha foi o país que mais solar fotovoltaico adicionou em 2022 (8,1 GW), seguida da Alemanha (7,5 GW), Polónia (4,9 GW), Países Baixos (3,9 GW) e França (2,9 GW). Já em termos de capacidade solar total instalada, dominam a Alemanha, Espanha, Itália, França e Países Baixos.Por seu lado, Portugal destacou-se com o maior aumento na energia solar entre 2021 e 2022, com um salto de 250% (+2.5 GW) num ano. Itália adicionou 2,6 GW de solar no ano passado, o que equivale a um crescimento de 174%.Na energia eólica, a Europa foi a única região do mundo onde as novas instalações aumentaram em 2022, muito devido ao "despertar da Alemanha para a transição energética". No ano passado, as novas adições de capacidade eólica registaram um novo recorde a nível europeu: mais 17,9 GW, 86% dos quais foram instalados em terra (onshore), para um total de 242,4 GW no final do ano (212,1 GW onshore e 30,3 GW offshore, no mar). Alemanha, Finlândia, França, Suécia, Reino Unido e Espanha estão entre os 10 países a nível global com maior capacidade eólica, sendo que as suas novas adições foram responsáveis por quase 60% das instalações anuais de energia eólica da Europa.Em sentido contrário, a produção de energia hidroelétrica caiu 19% na Europa em 2022, devido à seca extrema, representando apenas 10% da produção de eletricidade da Europa no ano passado. Aqui a Suécia lidera com 69 TWh de energia hidrolétrica, seguida por França com 46 TWh e pela Áustria com 36 TWh.Apesar dos bons resultados no solar e no eólico, o relatório mostra que o investimento global em renováveis na Europa caiu 26% em 2022, para 55 mil milhões de euros, o que representa apenas 11% dos novos investimentos em energia renovável globalmente.Quanto ao hidrogénio verde, em 2022 foi anunciada uma nova capacidade de produção a nível global na ordem de 112 milhões de toneladas, principalmente por parte dos Estados Unidos, Dinamarca, Egito, Canadá e Portugal, refere o mesmo relatório. Na Europa, a Alemanha assinou um acordo histórico com a Dinamarca para construir 1 GW de eletrólise, com vista a produzir hidrogénio verde com origem na energia eólica offshore.Atualmente, a procura mundial de hidrogénio é suprida quase inteiramente (cerca de 95%) com gás produzido a partir de combustíveis fósseis. No ano passado, e apesar da desaceleração económica global, a capacidade de produção de hidrogénio ultrapassou 100 milhões de toneladas, face a 94 milhões de toneladas em 2021 e 91 milhões de toneladas em 2019.No entanto, a produção de hidrogénio verde situou-se apenas nas 109 quilotoneladas em 2022, um aumento de 44% em relação às 35 quilotoneladas de 2021. Este crescimento foi possível pelo aumento da capacidade de eletrólise para 510 MW em 2021, mais 210 MW (+70%) em relação a 2020. Já a capacidade de fabrico de eletrolisadores duplicou entre 2017 e 2022, para quase 8 GW,à medida que os projetos-piloto e de demonstração avançam para a sua fase comercial. O tamanho médio dos novos eletrolisadores era de 5 MW em 2021, mas pode chegar a 260 MW em 2025, refere o mesmo estudo.A nível global, o estudo "Renováveis na Oferta de Energia", que integra o Relatório Global sobre Energia Renovável,a transição energética". No entanto, este valor tem ainda de duplicar, conclui o "think thank" REN21. Também no ano passado, a energia solar fotovoltaica registou outro recorde de crescimento, com um aumento de 37% na nova capacidade instalada em todo o mundo. Já as novas adições de energia eólica caíram 17% em 2022, face a 2021, devido a atrasos nas licenças, interrupção nas cadeias de abastecimento e aumentos nos custos dos materiais e do transporte.A China foi responsável por 44% de toda a construção de nova energia renovável e também representou 55% do total de investimentos em renováveis. Releva o relatório que dos 590 mil milhões de euros em investimentos globais em energia em 2022, 26% ainda se destinaram aos combustíveis fósseis e energia nuclear, embora a eletricidade renovável seja a opção de menor custo."O crescimento recorde das energias renováveis em 2022 para produção de eletricidade é uma notícia positiva. No entanto, precisamos de mais do que duplicar esse crescimento e alcançar uma eletrificação profunda de outros setores, como o aquecimento e transportes. Também precisamos investir fortemente nas infraestruturas da rede elétrica para enfrentar as mudanças climáticas e dar acesso a mais de 700 milhões de pessoas que ainda vivem sem eletricidade, principalmente em África e na Ásia", disse Rana Adib, diretora executiva do "think thank" REN21, em comunicado.Ainda assim, também os esforços para termos mais eletricidade renovável têm de ser acelerados. Isto porque, neste momento, "mais de 1 TW de projetos de energia renovável ainda estão à espera para serem construídos e conectados à rede, em todo o mundo, muito devido a atrasos nos processos de licenciamento e falta de investimento nas infraestruturas"."Concentramo-nos em algumas tecnologias, como o solar fotovoltaico e a energia eólica, negligenciando a distribuição de eletricidade e a conexão às redes. A produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis exige que seja dada atenção à infraestrutura. É como fabricar carros e depois esperar pelas estradas. Quando construímos automóveis é com a confiança de que as estradas acompanham o processo. O mesmo pensamento deve ser aplicado às energias renováveis", acrescentou ainda Rana Adib.As energias solar e eólica dominam atualmente as novas adições anuais de renováveis – juntas, contribuem com 92% –, sendo que apenas 8% são provenientes de outras fontes: hidroelétrica, geotérmica, bioenergia, energia oceânica, entre outras.Para a próxima Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 28), que terá lugar no Dubai, em novembro, é agora esperada a criação e anúncio oficial de uma meta mundial para energia renovável. Recentemente, os líderes dos países do G7 fizeram também uma promessa histórica de aumentar coletivamente a capacidade mundial de energia eólica offshore em 150 GW e a capacidade solar para mais de 1 TW até 2030.