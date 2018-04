EDP Renováveis aprova dividendo de 6 cêntimos por acção

Bruno Simão

A EDP Renováveis aprovou, em assembleia-geral, a distribuição de um dividendo de seis cêntimos por acção referente ao ano de 2017, anunciou a empresa em comunicado . A companhia vai distribuir um total de 52,3 milhões de euros em dividendos pelos seus acccionistas. EDP Renováveis registou lucros de 276 milhões de euros em 2017, mais 390% face ao ano anterior. Excluindo itens extraordinários, a empresa terminou o ano com um lucro de 226 milhões de euros.Recorde-se que em 2017 a EDP Renováveis pagou um dividendo de 5 cêntimos por acção aos seus accionistas, tendo distribuído um total de 44 milhões de euros de lucros relativos a 2016.A empresa estreou-se a pagar dividendos em 2013 com uma remuneração aos accionistas de 3,16 cêntimos referente ao exercício de 2012. Nos dois anos seguintes pagou 4 cêntimos. Em 2016 e 2017, a companhia pagou 5 cêntimos, até avançar para os seis cêntimos actuais.Além dos dividendos, os accionistas da EDP Renováveis também aprovaram os outros pontos que constavam da ordem de trabalhos, incluindo a ratificação da nomeação por cooptação dos conselheiros Duarte Melo de Castro Belo e Miguel Ángel Prado Balboa.Os accionistas também aprovaram a declaração sobre a política de remuneração dos membros do conselho de administração da EDP Renováveis. Esta política foi aprovada inicialmente na assembleia-geral de 2017 e vigora para o triénio 2017-2019.O resultado de 2017 da companhia foi beneficiado com a reforma fiscal lançada pelo presidente norte-americano. "A EDP Renováveis beneficiou da reforma fiscal nos Estados Unidos que foi aprovada no final do ano e tivemos um impacto líquido de 54 milhões de euros", anunciou o director de relações com investidores da empresa, Rui Antunes, durante uma conferência telefónica com analistas a 28 de Fevereiro. (Notícia actualizada às 17:47)