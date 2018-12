EDP Renováveis assegura financiamento de 350 milhões com acordo "tax equity"

Lusa

A EDP Renováveis garantiu acesso a um financiamento de 400 milhões de dólares (349,8 milhões de euros) através da filial norte-americana EDP Renewables North America mediante um acordo "tax equity" através do qual cede "um interesse económico nos projectos eólicos Meadow Lake VI (200 MW) e Prairie Queen (199 MW)".

O acordo foi firmado com o Citigroup Global Markets e outra instituição financeira, comunicou a cotada esta sexta-feira, 21 de Dezembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Na nota enviada ao regulador, a empresa liderada por Manso Neto refere que os referidos projectos estão localizados nos estados de Indiana e Kansas, respectivamente.

Ambos os projectos têm garantidos contratos de venda de longo prazo.

"O financiamento do projecto Meadow Lake VI, que totaliza $193,5 milhões, está concluído, e o financiamento do projecto Prairie Queen deverá acontecer próximo ao início da entrada em operação do respectivo parque, o que é esperado ocorrer durante a primeira metade de 2019", especifica o comunicado.

O sucesso na execução da parceria institucional para os projectos de 2018/19 "posiciona a EDPR como um player de qualidade, capaz de gerar crescimento com base em contratos de longo prazo e de garantir financiamento institucional de valor acretivo", conclui.