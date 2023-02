EDP Renováveis encerra 2022 com lucros de 671 milhões de euros, 2% acima de 2021

Leia Também EDP Renováveis com lucros de 265 milhões no primeiro semestre

A EDP Renováveis (EDPR) apresentou ao final da tarde desta segunda-feira as suas contas de 2022. No ano passado, a empresa liderada por Miguel Stilwell d'Andrade (na foto) obteve resultados líquidos de 671 milhões de euros, ligeiramente (+2%) acima dos lucros conseguidos no ano anterior.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa - que é a segunda cotada com maior peso na bolsa de Lisboa, atrás da Jerónimo Martins - detalha que os números foram conseguidos devido ao aumento de 10% da produção renovável da EDPR e uma melhoria do preço médio de venda para 65 euros por MWh, especialmente nos mercados europeus.Para os resultados positivos contou também a estratégia de rotação de ativos da empresa. A venda de cinco parques solares e eólicos em Espanha, Polónia, Itália, Estados Unidos e Brasil - envolvendo 1GW de ativos - resultou em dois mil milhões de euros de proveitos e de 424 milhões de euros de ganhos de capital.O valor fica abaixo dos 523 milhões conseguidos em 2021, "apesar de que mesmo assim ficou acima do objetivo anual estabelecido no Plano de Negócios de 2021-25 de 300 milhões de euros por ano", indica o comunicado. Excluindo os ganhos com a rotação de ativos, o lucro de 2022 teria sido 57% acima do do ano anterior.Por outro lado, a EDP Renováveis reconhece que os custos financeiros e operacionais foram mais elevados face a 2021, com maior pressão no custo da dívida e nas despesas com fornecedores e serviços.Nas contas pesaram os impostos de recuperação na Europa (98 milhões de euroos contabilizados nos resultados, dos quais 63 milhões na Roménia e Polónia ao nível de custos operacionais, e 35 milhões em Itália contabilizados ao nível de impostos), assim como o aumentos de custos com pessoal depois do incremento do número de empregados (impactada significativamente pela aquisição da Sunseap).A empresa praticamente duplicou o investimento bruto, para 5,1 mil milhões de euros, com mais 2,1 GW de capacidade renovável contratada em 2022 e 4,0 GW em construção, o dobro do ano anterior.A dívida líquida, por seu lado, aumentou para 4,9 mil milhões de euros no final de 2022, acompanhando o crescimento do investimento em projetos renováveis que vão contribuir para acelerar a transição energética das quatro regiões em que a empresa opera – América do Norte, América do Sul, Ásia Pacífico e Europa.Ainda assim, em comparação com a posição registada em setembro de 2022, a dívida reduziu-se em 600 milhões de euros.Notícia atualizada às 20:41.