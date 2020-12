EDP Renováveis conclui venda de ativos eólicos em Espanha à Finerge por 450 milhões

A EDP Renováveis concluiu a venda de um portefólio eólico "onshore" de 242 MegaWatts de capacidade instalada, por um valor total de 450 milhões de euros, à Finerge, anunciou esta terça-feira a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em causa estão sete parques eólicos localizados em Ávila e na Catalunha, em Espanha, que estão em funcionamento, em média, há nove anos.A operação havia sido anunciada a 10 de agosto, referindo-se então que a alienação da sua participação acionista total no portefólio seria feita "por um valor total de aproximadamente 426 milhões de euros (sujeito às condições habituais de conclusão destas operações)".Agora, a elétrica indica que a venda foi feita "por um valor total de aproximadamente 450 milhões de euros (equity value)".A EDP R refere ainda que a operação "faz parte da estratégia de rotação de ativos para o período 2019-22, contemplada no Update Estratégico anunciado a 12 de março de 2019".A Finerge, liderada por Pedro Norton, aumenta em 22% a sua capacidade na Península Ibérica, depois de, no ano passado, terem sido adquiridas seis centrais fotovoltaicas em Espanha, com uma capacidade instalada de 8,1 MW. Desta forma, a empresa passa a ter uma capacidade instalada de 250,5 MW em Espanha, "tornando-se o sexto maior operador eólico da Península Ibérica, com um total de cerca de 1320 MW de capacidade instalada", detalhava a 10 de agosto a Finerge em comunicado.Atualmente, a Finerge tem um total de 46 parques eólicos e quatro parques solares, em Portugal, e seis centrais solares fotovoltaicas em Espanha, à quais junta estes sete parques eólicos recém-adquiridos.