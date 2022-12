EDP Renováveis ganha contrato de aquisição de 400 MW de energia eólica nos EUA

A EDP Renováveis (EDPR) assegurou um contrato de aquisição a 15 anos para 180 megawatts (MW) para fornecer energia eólica do parque Headwaters III, no Indiana, Estados Unidos, à Cleveland-Cliffs, empresa de aço laminado.A EDPR adiantou esta quarta-feira, em comunicado, que o acordo de compra de energia (PPA) com a Cleveland-Cliffs, maior empresa de aço laminado da América do Norte, foi assinado através da subsdiária EDP Renewables North America (EDPR NA).O parque, de 200 MW, vai situar-se no Condado de Randolph, no Estado de Indiana, nos Estados Unidos."O parque Headwaters III, localizado aproximadamente a 100 quilómetros a leste de Indianapolis, na fronteira com o Estado de Ohio, deverá estar operacional em 2025 e irá produzir energia limpa suficiente para fornecer anualmente o equivalente a mais de 54.000 casas", adiantou.A EDPR desenvolveu e irá construir e operar o Parque Eólico Headwaters III, que é uma extensão do Parque Eólico Headwaters I, com 200 MW, e o Parque Eólico Headwaters II, com 198 MW, ambos no mesmo Condado de Randolph."O projeto criará centenas de postos de trabalho durante a construção e empregará membros da equipa local para operar o parque eólico. Headwaters III irá também poupar mais de 900 milhões de litros de água por ano, a quantidade de água que seria necessária para produzir energia pelas fontes de geração convencionais", explicou a EDPR."Esta parceria entre a Cleveland-Cliffs e a EDP Renováveis neste projeto vai apoiar a empresa nos seus objetivos de sustentabilidade ambiental e social e permite à EDPR expandir o seu portefólio no Estado de Indiana, reforçando a sua posição como o principal produtor de energia eólica da região", sublinhou.A EDPR é líder em energia renovável no Indiana, com 1.400 MW de capacidade instalada que gera eletricidade equivalente ao consumo de mais de 372.000 habitações médias.A carteira de energia renovável em funcionamento da empresa inclui seis fases do Parque Eólico Meadow Lake (Condados de White e Benton), duas fases do Parque Eólico Headwaters (condado de Randolph), e o Parque Solar Riverstart (condado de Randolph)."Indiana é um mercado vital na carteira da EDPR NA e a empresa continua a procurar outras oportunidades de desenvolvimento dentro do Estado para aumentar ainda mais a sua presença e continuar a trazer benefícios económicos às comunidades de Indiana", concluiu a EDPR.