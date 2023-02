EDP ganha primeiro contrato de aquisição de energia na Grécia

O contrato foi celebrado com a Mytilineos – Energy & Metals, "uma das principais empresas do setor industrial e energético na Grécia". O acordo será coberto por três projetos eólicos que devem começar a operar entre o final do próximo ano e 2025.

