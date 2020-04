EDP Renováveis ganha contrato de energia solar no México

A EDP Renováveis assegurou um contrato no México para a venda da eletricidade a ser produzida pelo parque solar PV Los Cuervos de 200 MW, segundo avançou a companhia em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A EDP – Energias de Portugal, S.A. ("EDP"), através da sua subsidiária EDP Renováveis, S.A. ("EDPR"), detida em 82,6%, assegurou um Contrato de Compra de Energia ("CAE") a Ammper Energía S.A.P.I. de C.V. ("AMMPER") para a venda da eletricidade a ser produzida pelo parque solar PV Los Cuervos de 200 MW", lê-se no documento.

A empresa liderada por Manso Neto esclarece que o contrato foi estabelecido em dólares americanos e por um período mínimo de 15 anos.

Segundo o comunicado, o projeto solar de Los Cuervos, localizado no México, deverá começar as operações no início de 2021.

"Considerando a capacidade instalada no país e os projetos já assegurados, o portfólio da EDP no México alcançará 0,5 GW de capacidade instalada em 2021. Dados os atuais ativos solares operacionais da EDP e os 1,2 GW de projetos solares já contratados, o portfólio da EDP aumentará a sua diversificação tecnológica e alcançará 1,5 GW de capacidade solar em 2022", acrescenta o comunicado.



A EDP Renováveis anunciou ontem que a sua produção de energia desceu 8% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado.





Segundo a EDP Renováveis, entre janeiro e março a produção caiu para 7,8 TWh, uma evolução que reflete a menor capacidade instalada "depois da execução da estratégia de Sell-down da EDPR".