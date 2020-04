Com este novo contrato, a EDP Renováveis garantiu um total de 148 MW, em projetos a serem instalados entre 2020 e 2023. A empresa liderada por João Manso Neto assegurou 80% dos aproximadamente 7 GW (gigawatts) de capacidade de produção eólica e solar prevista para o período compreendido entre 2019 e 2022, anunciado no Strategic Update de março de 2019.



Por esta altura, a empresa desvaloriza 0,19% em bolsa para os 10,58 euros por ação. A empresa adianta ainda que o projeto eólico de 16 MW e fotovoltaico de 43 MW têm instalação prevista para 2022/23.Com este novo contrato, a EDP Renováveis garantiu um total de 148 MW, em projetos a serem instalados entre 2020 e 2023. A empresa liderada por João Manso Neto assegurou 80% dos aproximadamente 7 GW (gigawatts) de capacidade de produção eólica e solar prevista para o período compreendido entre 2019 e 2022, anunciado no Strategic Update de março de 2019.Segundo o comunicado, a EDP Renováveis garante que "continuará a analisar e desenvolver projetos que se enquadrem nos seus critérios internos de risco e rentabilidade".Na semana passada, a empresa de eletricidade desceu 8% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado, para os 7,8 TWh, uma evolução que reflete a menor capacidade instalada "depois da execução da estratégia de Sell-down da EDPR".Por esta altura, a empresa desvaloriza 0,19% em bolsa para os 10,58 euros por ação.

A EDP Renováveis assegurou um contrato de compra de energia (CAE) com a holandesa Royal DSM para a venda de eletricidade a ser produzida em Espanha, através da sua subsidiária EDP Renovables España. Os valores do acordo não foram divulgados.De acordo com o comunicado divulgado pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), a eletricidade será produzida por um portfólio de energia renovável de capacidade total de 59 MW (megawatts), que compreende um parque eólico e dois parques fotovoltaicos, com a produção da energia verde a evitar a emissão de 45 quilotoneladas de CO2 por ano.