EDP Renováveis garante novo contrato a 15 anos no Canadá

A EDP Renováveis fechou um novo contrato a 15 anos no Canadá. A empresa anunciou esta segunda-feira o Contrato de Aquisição de Energia (PPA, na sigla em inglês) com a TransCanada Energy para a venda da energia verde do parque eólico de Shap Hills, que estima irá evitar emissões anuais na ordem das 700 mil toneladas de CO2.A energética liderada por Miguel Stilwell d'Andrade refere que "este contrato permitirá o desenvolvimento contínuo deste parque eólico com 297 MW", sujeito às normais aprovações e condições regulatórias. "Prevê-se que o parque entre em operação em 2023, trazendo claros benefícios económicos às comunidades locais e à província de Alberta, sob a forma de pagamentos aos proprietários da região e receitas de impostos", explica.Além da contratação de serviços, o projeto de Sharp Hills irá gerar 300 novos postos de trabalho durante a fase de construção e entre 15 a 20 empregos permanentes ao longo da vida do projeto. Está também previsto que possa gerar energia suficiente para abastecer anualmente o equivalente a mais de 164 mil habitações médias de Alberta, poupando aproximadamente 2 mil milhões de litros de água por ano.Com este PPA, a EDP Renováveis conta com 0,4 GW de capacidade garantida no país, que estará operacional a partir de 2021. Após ter entrado no mercado canadiano em 2010 com a aquisição de uma carteira de projetos de parques eólicos, a EDP Renováveis tem atualmente três parque eólicos no país: o Sharp Hills, o South Branch (com 30 MW) e a Filial de Nation Rise (com 100 MW), sendo os dois últimos em Ontário.

"O sucesso da EDPR em garantir novos PPA reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento com base no desenvolvimento de projetos competitivos com uma visibilidade a longo prazo. Com este contrato, a empresa continuará a impulsionar a transição energética e a contribuir para as metas de neutralidade de carbono", acrescenta.